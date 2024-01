Christian Oliver: l'attore è morto a 51 anni con le sue due figlie in un incidente aereo

L'attore Christian Oliver, che ha recitato in film come Speed Racer e Operazione Valchiria, è morto, insieme alle sue due figlie, in un incidente aereo avvenuto il 4 gennaio 2024.

L'attore Christian Oliver, apparso in film come Speed Racer e Operazione Valchiria, è morto a 51 anni nella giornata di giovedì 4 gennaio 2024 insieme alle sue due figlie a causa di un incidente aereo.

Nella giornata di ieri il velivolo, guidato da Robert Sachs, è caduto mentre era in volo con destinazione Santa Lucia, nei Caraibi, dopo essere partito dall'aeroporto dell'isola di Becquia.

Un tragico incidente

Christian Oliver ha perso la vita insieme a Madita e Annik, le sue due figlie di 10 e 12 anni. Poco dopo il decollo l'aereo ha avuto dei problemi ed è caduto nell'Oceano, come dichiarato dalla polizia in un comunicato ufficiale. Dei pescatori e dei sommozzatori sono arrivati sul luogo dell'incidente per prestare soccorso e i corpi senza vita delle vittime sono stati recuperati. Attualmente non è stata svelata la causa dell'incidente.

L'attore aveva recitato in film come Intrigo a Berlino diretto da Steven Soderbergh, Operazione Valchiria con Tom Cruise, e Speed Racer diretto dalle sorelle Wachowski.

Tra i suoi progetti ci sono poi le serie televisive Alarm for Cobra 11, Saved By The Bell: The New Class.

Oliver aveva recentemente recitato in Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Forever Hold Your Peace, diretto da Nick Lyon, le cui riprese si erano concluse il 20 dicembre.