Christian De Sica e Massimo Boldi, al via le riprese di Un Natale su Marte

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Christian De Sica e Massimo Boldi in uscita nel 2020: Un Natale su Marte è diretto da Neri Parentii e vede nel cast anche Herbert Ballerina.

Christian De Sica e Massimo Boldi tornano sul set: sono appena iniziate le riprese di Un Natale su Marte, il film del 2020 dei due attori che preannuncia (forse) un'avventura spaziale, chissà.

Christian De Sica e Massimo Boldi in versione Flintstones

Neri Parenti torna alla regia del film di Natale con Christian De Sica e Massimo Boldi che vede nel cast anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. La sceneggiatura del nuovo cinepanettone è firmata da Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi. Le riprese avranno una durata di 7 settimane e si svolgeranno a Roma.

Agli inizi di luglio Christian De Sica aveva anticipato che le riprese del film - forse ambientato sul Pianeta Rosso, ma non è così scontato, sarebbero partite nel mese di agosto, ma in realtà l'idea di un film su Marte era già trapelata in alcune interviste di qualche mese fa.

Christian De Sica e Massimo Boldi tornano sul grande schermo a due anni da Amici come prima, il film che li ha visti di nuovo insieme dopo un lungo periodo di distacco, ben tredici anni, "dovuta solo al fatto che Massimo era passato con la Medusa" ha sottolineato De Sica ridimensionando le voci su una lite tra lui e Cipollino.