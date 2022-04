Christian De Sica: "Ho conosciuto Papa Francesco, ma non credo nei preti"

Christian De Sica, ospite di Pierluigi Diaco, ha confessato di non credere nella Chiesa: l'attore ha rivelato di avere una grande fiducia in Papa Francesco che ha conosciuto personalmente.

Christian De Sica, sebbene sia credente, non ha fiducia nei preti o nella Chiesa ma ha grande rispetto per Papa Francesco, che ha conosciuto personalmente. L'attore lo ha rivelato a Pierluigi Diaco, durante la puntata del 26 aprile, di Ti sento, il programma in onda in seconda serata, ogni martedì su RAI 2

Christian De Sica è tra i protagonisti di Altrimenti ci arrabbiamo!, il reboot dell'omonimo film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill. Il lungometraggio è attualmente nelle sale ma l'attore romano è stato nel salotto di Pierluigi Diaco non per pubblicizzare la pellicola, ma, come tutti gli ospiti del talk show, per ripercorrere la sua vita e la sua carriera attraverso l'ascolto di suoni e musiche particolarmente significativi.

Tra i vari argomenti affrontati dall'attore c'è stato quello religioso, il conduttore gli ha chiesto se fosse credente. "Credo in Dio. Non credo nella Chiesa ma credo in Dio", ha risposto De Sica che, subito dopo, ha spiegato il motivo dei suoi sentimenti nei confronti dell'istituzione cattolica: "nella Chiesa ho avuto brutte esperienze: insomma io andavo in collegio, un collegio meraviglioso, ma vedevo tutte le miserie dei preti. Alcuni no, altri sì e quindi non c'ho creduto più".

Christian De Sica fa un'eccezione, uno dei volti più amati del nostro cinema ha conosciuto personalmente Papa Francesco e ne ha avuto un'ottima impressione "Io credo in questo Papa. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e pensa che mesi fa ha fatto un'intervista in televisione con Fazio e ha citato un film di mio padre, Miracolo a Milano".

Subito dopo la trasmissione, De Sica e la figlia hanno deciso di ringraziarlo per il riferimento: "insieme a Mariarosa avevo scritto una letterina ringraziandolo e l'abbiamo data alla persona che aveva messo d'accordo Fazio col Vaticano, mi è arrivata una lettera autografa del Papa, lunghissima dove mi ringraziava mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre". Christian De Sica ha concluso affermando: "quando ho conosciuto questo Papa mi sono riavvicinato alla Chiesa"