Chris Rock, la sorella di Nicole Brown Simpson condanna la battuta sull'omicidio: "Orribile e sgradevole"

La sorella di Nicole Brown Simpson ha appena detto la sua a proposito della battuta di Chris Rock, descrivendola come 'orribile e sgradevole.'

Chris Rock è stato criticato pesantemente da Tanya Brown, la sorella di Nicole Brown Simpson, per aver fatto una battuta sull'omicidio della donna in relazione al suo alterco con Will Smith alla cerimonia degli Oscar che ha avuto luogo all'inizio di quest'anno.

Durante un suo spettacolo, Rock ha rivelato che l'Academy gli aveva proposto di tornare a presentare gli Oscar l'anno prossimo, un'offerta che il comico ha ovviamente rifiutato. Chris ha quindi detto al pubblico che tornare alla cerimonia di premiazione sarebbe come chiedere a Nicole Brown Simpson di "tornare al ristorante dove è stata prima di morire".

La Brown Simpson è stata uccisa dopo aver lasciato i suoi occhiali in un ristorante nel 1995. Sia lei che il cameriere del ristorante, Ron Goldman, sono stati trovati pugnalati a morte fuori dalla sua casa a Brentwood, Los Angeles. Il suo ex marito, l'ex giocatore di football OJ Simpson, è stato accusato di entrambi gli omicidi ma in seguito è stato assolto da tutte le accuse.

In un post su Instagram, condiviso dopo che la controversa battuta di Rock ha fatto notizia, la sorella della Simpson ha scritto: "Niente è più adorabile di svegliarsi un martedì mattina con TMZ che ti chiama dicendo che Chris Rock ha fatto un'orribile battuta su tua sorella, è così sgradevole. Dovete smetterla di usare mia sorella, OJ e Ron come parte dei vostri show. Ci sono delle famiglie dietro a questa tragedia!"