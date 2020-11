Chris Pratt e Wu Jing star del remake di Saigon Bodyguards

Chris Pratt sarà il protagonista di una nuova versione di Saigon Bodyguards accanto a Wu Jing, recentemente star del blockbuster cinese Wolf Warrior.

Il progetto è una commedia piena di azione che si ispira all'omonimo lungometraggio realizzato in Vietnam.

La sceneggiatura del remake sarà firmata da Alex Gregory e Peter Huyck, mentre tra i produttori ci sono anche Joe e Anthony Russo, in collaborazione con Chris Pratt e Mike Larocca. Saigon Bodyguards racconta la storia di due amici, dal carattere totalmente opposto, che cercano di trovare l'erede di una società dopo un rapimento avvenuto davanti ai loro occhi.

Il film originale era stato diretto da Ken Ochiai (Ninha the Monster).

I fratelli Russo hanno già lavorato con Pratt in occasione dei film dedicati agli Avengers e con Wu Jing grazie a Wolf Warriors 2, di cui facevano parte del team di consulenti, lungometraggio in grado di incassare ben 877 milioni di dollari.

Chris Pratt ha recentemente concluso le riprese di Jurassic World: Dominion, anche in quel caso prodotto da Universal Pictures come il remake annunciato nelle ultime ore.