Chris Pratt star dello sci-fi thriller Mercy, diretto da Timur Bekmambetov

S'intitola Mercy il nuovo film diretto da Timur Bekmambetov, con protagonista Chris Pratt e prodotto da Charles Roven. Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione del film e per la star di Guardiani della Galassia si tratta di un ritorno con Amazon dai tempi di La guerra di domani, uscito nel 2021 sulla piattaforma e rivelatosi un grande successo nel periodo della pandemia.

La guerra di domani: Chris Pratt si appresta a saltare da un aereo

Chris Pratt torna a lavorare con Bekmambetov, dal quale venne diretto nel blockbuster Wanted, tratto dal fumetto di Mark Millar.

Corsa contro il tempo

Mercy è ambientato in un futuro prossimo, in un contesto in cui i crimini capitali sono aumentati. La trama segue la storia di un detective (Pratt) accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la propria innocenza. Il film è il primo di una serie di titoli che Amazon ha deciso di distribuire al cinema.

Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios ha dichiarato:"Dal momento in cui Chuck Roven ci ha portato Mercy e abbiamo letto la sceneggiatura di Marco van Belle, sapevamo che il film era destinato al grande schermo. Continuando la nostra collaborazione con Chris Pratt di The Terminal List e La guerra di domani, non vediamo l'ora di vederlo dar vita a questa storia ricca d'azione, guidato da Chuck e dalla visione del regista Timur Bekmambetov. Non potremmo immaginare una star e un team cinematografico migliore per realizzare e offrire quello che sarà sicuramente un viaggio emozionante e non vediamo l'ora che il pubblico possa vederlo al cinema".