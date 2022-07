Chris Pratt pensa di sapere perché fu eletto dal web il "peggior Chris" di Hollywood

Chris Pratt è al momento impegnato a promuovere la nuova serie tv di Amazon Prime Video di cui è protagonista, The Terminal List, ma in una recente intervista è tornato sull'argomento "Peggior Chris di Hollywood", rivelando la sua teoria sul perché gli venne dato quel titolo dal web.

Ai microfoni di Men's Health Pratt ha infatti parlato del dibattito che venne fuori un paio di anni fa secondo cui tra i "Chris per eccellenza" - Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pine e appunto Chris Pratt -, lui era era stato eletto il peggiore.

L'interprete di Peter Quill a.k.a. Star-Lord ha ipotizzato che l'origine di tutto possa riscontrarsi nel suo discorso di ringraziamento per il Generation Award agli MTV Movie & TV Award del 2018, in cui ha premuto molto sulla questione della fede.

"Dio è reale. Dio vi ama. Dio vuole il meglio per voi" aveva affermato in quell'occasione, come ricorda anche EW!.

"Forse è stato arrogante da parte salire su quel palco e dire le cose che ho detto. Non sono sicuro di aver toccato qualcuno con quel discorso" ha riflettuto l'attore, aggiungendo che comprende come l'aspetto religioso possa essere risultato fastidioso.

"Per molto tempo religione è stato sinonimo di oppressione. E non sapevo che sarei diventato quasi il volto della religione quando non sono neanche una persona così religiosa" ha concluso.