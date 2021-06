Chris Pratt mangia un insetto nel video condiviso da James Gunn

Ieri, 21 giugno, Chris Pratt ha spento le 42 candeline, e per celebrare il suo compleanno, il regista de I Guardiani della Galassia James Gunn ha pensato di postare un video throwback in cui l'interprete di Star-Lord mangia un insetto.

"Tanti auguri al mio amico di lunga data @prattprattpratt" ha scritto Gun sui social, prima di specificare il contenuto del filmato che avrebbe allegato nel post "Ecco un video di una volta che mi venne a trovare e mangiò un insetto senza alcun motivo".

Sicuramente è un modo originale di augurare il meglio a qualcuno nel giorno del proprio compleanno, e di certo non ve ne saranno di simili, visto quanto bizzarra si possa ritenere la situazione...

C'è inoltre da precisare che, come spiega il regista nei commenti al post, non si tratta di un fotomontaggio, e che l'azione non è stata affatto programmata.

"Un attimo, ma è venuto solo per mangiare quell'insetto? Del tipo 'Hey James, guarda un po'!'?" ha chiesto qualcuno, e Gunn ha replicato "No, è venuto per passare un po' di tempo insieme e c'era un insetto in veranda o qualcosa del genere".

Beh, probabilmente Chris Pratt non si sarebbe fatto troppi problemi nel mangiare le barrette di Snowpiercer...