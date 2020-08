Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger svelano il nome della figlia

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno annunciato ufficialmente il nome della loro figlia: Lyla Maria, come riporta un post su Instagram.

La rivelazione è stata compiuta condividendo un'immagine delle mani della coppia di genitori e della neonata, accompagnata da alcune parole della star di Guardiani della Galassia.

Online Chris Pratt ha dichiarato: "Siamo incredibilmente elettrizzati nell'annunciare la nascita di nostra figlia, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Non potremmo essere più felici". L'attore ha quindi aggiunto: "La mamma e la bambina stanno entrambe bene. Siamo estremamente fortunati".

Chris ha inoltre accompagnato l'annuncio con due estratti dalle Sacre scritture.

L'attore è recentemente tornato negli Stati Uniti proprio per essere a fianco della moglie negli ultimi giorni della gravidanza e dovrebbe presto volare con destinazione Londra dove sono in corso le riprese di Jurassic World: Dominion, che erano rimaste in sospeso dopo la lunga pausa forzata. Chris Pratt, successivamente, riprenderà il ruolo di Star-Lord nel terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia che verrà diretto da James Gunn al termine del suo impegno con The Suicide Squad.