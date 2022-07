Chris Pratt: "Lo chef di Chris Hemsworth mi ha aiutato a mettermi in forma per Avengers"

Chris Pratt ha recentemente rivelato di aver collaborato con lo chef di Chris Hemsworth per mettersi in forma prima delle riprese di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Chris Pratt, un vero e proprio veterano del Marvel Cinematic Universe, sa bene che le diete possano essere estenuanti e lo ha confermato quando, di recente, ha rivelato di aver iniziare a lavorare con lo chef di Chris Hemsworth e di aver ridotto drasticamente il consumo di cheeseburger al fine di prepararsi per le riprese di Avengers.

In un video pubblicato da Eat Like, che accompagna l'intervista di Pratt per Men's Health, Chris ha analizzato la sua carriera con il preciso scopo di parlare delle sue abitudini alimentari in relazione al suo intenso regime di fitness che lo ha tenuto in forma per tutti questi anni.

Un momento cruciale del viaggio è stata la produzione di Avengers: Infinity War e di Avengers: Endgame: "Quando ero con loro, mio Dio, c'erano così tanti supereroi insieme. Avevano tutti i loro chef privati ​​e pensai: 'Ehi, fammene prendere uno anche a me.' Così ho iniziato a lavorare con lo chef di Hemsworth, che mi ha cucinato il canguro."

"Se ripenso al passato resto incredulo, mangiavo cinque cheeseburger a pranzo. E quella era pura felicità in quel momento. Ora è l'esatto opposto. Ora mangiare è noioso. Ma tra un pasto e l'altro mi sento benissimo", ha concluso Chris Pratt. "Ho dovuto solo ridurre molto il mio grasso corporeo, ero solito praticare il digiuno intermittente, mangiavo solo tra mezzogiorno e le sei."