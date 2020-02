Chris Pratt rivela: "Abbiamo trovato corpi congelati sul set di The Tomorrow War"

Chris Pratt ha rivelato che la troupe di The Tomorrow War ha rinvenuto due cadaveri congelati, forse una coppia di escursionisti, durante le riprese del film in Islanda.

Chris Pratt ha assistito al recupero di due corpi congelati sul set di di The Tomorrow War, tra le distese innevate dell'Islanda. L'attore ha svelato l'accaduto nel corso del The Ellen DeGeneres Show, aggiungendo pochi ma suggestivi dettagli sulla macabra avventura del team. Secondo la reporter islandese Ingunn Lára Kristjánsdóttir, la polizia locale non avrebbe al momento confermato le dichiarazioni di Pratt, ma il ritrovamento è plausibile e ha dei precedenti simili.

Nel 2017, per esempio, venne ritrovata una coppia svizzera che era scomparsa sulle Alpi durante la Seconda Guerra Mondiale. I corpi erano perfettamente conservati grazie alle bassissime temperature, praticamente mummificati. In quel caso passarono 75 anni prima che lo staff di una stazione sciistica li ritrovasse, come la troupe di The Tomorrow War ha ritrovato i suoi sfortunati islandesi.

Chris Pratt e i suoi collaboratori, compreso il suo personale stuntman Chris Romrel, si trovavano in Islanda per girare alcune scene spettacolari di The Tomorrow War, ambientate sull'impervio ghiacciaio noto come Vatnajökull. Proprio durante la preparazione di una delle scene, la troupe ha dovuto interrompere i lavori a causa della scioccante scoperta, praticamente archeologica.

I due corpi congelati ritrovati durante le riprese di The Tomorrow War lo scorso novembre apparterrebbero a una coppia di escursionisti, rimasti intrappolati nel ghiaccio. A riguardo Chris Pratt ha dichiarato: "Sono stati lì per più di 80 anni, e tristemente non ce l'hanno fatta. Erano perfettamente conservati nei loro abiti da scalatori di ghiacciaio degli anni '30 o '40. Avevano le loro provviste e la loro attrezzatura. Erano innamorati, sono caduti in una buca, sono scomparsi e sono stati ritrovati solo ora."