Chris Pine trolla un fan che lo scambia per Joey Lawrence... Dicendogli di essere Chris Evans

Chris Pine, Chris Evans, Chris Hemsworth... Hollywood è piena di Chris, e c'è chi se la ride quando ci si confonde tra l'uno e l'altro, o anche con altri attori. È ciò che ha fatto, ad esempio, la star di Wonder Woman la notte degli Oscar.

Lo ha raccontato lo stesso Pine, ospite al Jimmy Kimmel Live, dove ha ammesso di aver "approfittato" della momentanea confusione di un ospite del party post-cerimonia e di aver giocato sulla gag delle somiglianze per farsi due risate.

"_Un fan mi ha fermato e mi ha detto 'Hey, ma io ti conosco!'. E io ho subito pensato 'Oh no, ti prego, non di nuovo'" credendo che lo avrebbe scambiato per chissà quale altro Chris.

"Ma lui mi poi mi ha chiesto "Sei Joey Lawrence?" E io gli ho risposto "No, no, ma grazie".

"Poi però insisteva, voleva che gli dicessi chi fossi... 'No dai amico, dimmi chi sei, ti prego'. E allora gli ho detto 'Piacere, Chris Evans, Captain America'" ha confessato "E come ciliegina sulla torta, lui mi ha risposto 'Ah, grandissimo!'".

Dopotutto, per Pine sembra essere un'occorrenza quasi quotidiana l'essere confuso non solo per un altro Chris, ma anche per un altro attore (Ryan Reynolds, Matt Damon ecc.), e ci fu anche un simpaticissimo sketch del Saturday Night Live a proposito...