Chris Pine debutta alla regia con il film Poolman

Chris Pine debutterà in veste di regista con il film Poolman, di cui sarà inoltre protagonista accanto ad Annette Bening e Danny DeVito.

Il progetto sarà prodotto da AGC Studios di Stuart Ford e nel team della produzione ci saranno anche Patty Jenkins, con cui ha collaborato in occasione di Wonder Woman, Stacey Sher (Django Unchained) e Ian Gotler.

Poolman racconterà la storia di Darren Barrenman, un sognatore sfortunato e aspirante filosofo che trascorre le sue giornate occupandosi della piscina del condominio Tahitian Tiki nella soleggiata Los Angeles, e partecipa ai consigli di quartiere con i suoi vicini Jack e Diane, le parti affidate a Danny DeVito e Annette Bening. Quando il protagonista interpretato da Chris Pine scopre il più grande colpo legato all'acqua nella storia di Los Angeles dai tempi di Chinatown, Barrenman stringe delle complicate alleanze con una bellissima femme fatale, che ha gli agganci giusti, mentre segue ogni indizio che potrebbe portarlo agli agenti corrotti della città, personalità hollywoodiane esaurite, e misteriosi benefattori, tutto in nome della possibilità di proteggere la sua amata città di Los Angeles.

Nel progetto, descritto come una comedy a tinte mystery in cui "Il grande Lebowski incontra i film noir ambientati a LA con un goccio salutare di La La Land", dovrebbero esserci molte divertenti apparizioni da parte di altre star.

Chris Pine ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Ian Gotler. Le riprese dovrebbero svolgersi dal giugno 2022 nella città di Los Angeles.