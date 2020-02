Chris Noth di Sex And City è diventato padre per la seconda volta a 65 anni

Chris Noth di Sex and the City ha salutato su Instagram l'arrivo del suo secondo figlio: l'attore ha 65 anni ed è stato Mr. Big nella celebre serie HBO.

"Direttamente dal cielo è arrivato il nostro secondo figlio. La bellezza è una gioia eterna" ha scritto l'attore subito congratulato dai colleghi e dai fan. Kristin Davis, con cui ha lavorato in Sex and the City, gli ha scritto "Mio Dio è perfetto. Congratulazioni a tutti"; Tra i fan c'è anche chi non dimentica il suo personaggio di Sex and City e gli scrive "congratulazioni Mr. Big". La coppia ha deciso di chiamare il loro secondogenito Keats, in onore al poeta inglese John Keats, la frase "A thing of beauty is a joy forever" usata nel post, è la citazione di una poesia del poeta britannico.