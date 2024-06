Chris McKay, regista di Lego Batman, regista del film tratto da Butcher & Blackbird

Il regista Chris McKay, che ha portato al successo Lego Batman - Il Film, tornerà al lavoro in occasione di un lungometraggio tratto dal romanzo Butcher & Blackbird scritto da Brynne Weaver.

Il libro è il primo capitolo di una trilogia, intitolata Ruinous Love, ed è stato pubblicato a ottobre diventando un bestseller negli Stati Uniti e un fenomeno su TikTok.

Un fenomeno letterario

I libri di Brynne Weaver hanno venduto in circa 18 nazioni oltre 1 milione di copie dei suoi libri.

Per ora non è stato scelto uno sceneggiatore che si occuperà dell'adattamento del romanzo.

Butcher and Blackbird avrà al centro due killer in competizione che hanno come target altri assassini mentre cercano di superarsi a vicenda. Mentre il loro improbabile legame cresce in qualcosa di più profondo, i due iniziano a chiedersi se possa essere possibile avere un futuro insieme.

Chris McKay, regista di Lego Batman: "La bromance tra Batman e Joker andava raccontata"

Gli impegni del regista

McKay ha recentemente lavorato ai film animati legati al mondo dei mattoncini Lego, occupandosi inoltre come regista di Lego Batman. Tra i suoi progetti recenti, inoltre, c'è La guerra di domani con star Chris Pratt, prodotto per Skydance, Paramount e Amazon, oltre alla commedia horror Renfield con protagonista Nicholas Hoult.

Chris aveva in passato condiviso la sua speranza di realizzare un film tratto dai fumetti della DC con al centro Nightwing, tuttavia l'arrivo di James Gunn e Peter Safran al vertice di DC Studios sembra aver portato all'abbandono definitivo dello sviluppo del progetto cinematografico. Nell'agosto 2023, infatti, sono emerse online le notizie relative alla cancellazione del lavoro sulla possibile avventura del personaggio.

L'adattamento del romanzo di Weaver sarà prodotto per Lyrical Media e Ryder Picture Company.