Chris e Liam Hemsworth insieme per augurare Buon Compleanno al fratello Luke

Luke Hemsworth, fratello maggiore dei famosi Liam e Chris Hemsworth, ha da poco compiuto 40 anni e i due attori gli hanno dedicato un dolce pensiero grazie ai social network, con una foto che li ritrae tutti e tre insieme.

Liam Hemsworth, infatti, ha condiviso un'immagine che lo vede insieme ai due fratelli maggiori, dedicando delle parole molto belle al fratello Luke per il suo compleanno, che è stato ieri 5 novembre: "Buon 40 ° compleanno Luke! Sei stato un fratello meraviglioso in tutti questi anni"

Un fantastico trio nella foto condivisa da Liam Hemsworth, insieme in uno dei pochi momenti che riescono a condividere, visti i numerosi impegni che i tre attori hanno durante tutto l'anno. Luke ha anche ringraziato suo fratello, commentando il post: "Grazie Liam. Sarai sempre il fratellino più bravo a piangere! Ti vorrò bene per sempre."

Luke Hemsworth è sicuramente il meno popolare dei tre fratello, ma ha partecipato a tre stagioni della serie di successo della HBO Westworld, nei panni di Ashley Stubbs, e recentemente ha recitato in un thriller con Maggie Q chiamato Death of Me. Per quanto riguarda i suoi fratelli, Liam Hemsworth ha rivelato che lui e Chris stanno cercando di realizzare una "grande commedia d'azione" insieme quest'anno. Sarà vero?