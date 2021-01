Chris Hemsworth: la tenera foto per augurare buon compleanno al fratello Liam

Chris Hemsworth è un gran tenerone e questa volta ha dimostrato di esserlo in occasione degli auguri di buon compleanno fatti al fratello Liam Hemsworth. Attraverso una foto postata su Instagram, Chris ha ricordato il passato e ne ha approfittato per ironizzare un po' sul tempo che scorre inesorabilmente.

Oltre ad aver condiviso la foto ricordo sul suo profilo Instagram, Chris Hemsworth ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo fratello Liam Hemsworth e ha scritto: "Buon compleanno! Questa foto è stata scattata tre anni fa. Dannazione, il tempo vola ma tu non sei cambiato così tanto".

Nel corso della sua carriera, Chris Hemsworth ha raggiunto la fama interpretando Thor nell'ambito del Marvel Cinematic Universe. Al suo personaggio sono stati dedicati tre stand-alone e il terzo è in corso di produzione. Tra i film principali interpretati dall'attore si ricordano anche Quella casa nel bosco, Rush, Blackhat, Hearth of the Sea, Ghostbusters, 7 sconosciuti a El Royale e Men in Black: International.

Liam Hemsworth invece è noto per aver preso parte alla saga di Hunger Games e a Independence Day - Rigenerazione. Molto amico dei colleghi Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence, l'attore è stato legato sentimentalmente a Miley Cyrus dal 2009 al 2013 e, poi, nuovamente da fine 2015. I due si sono sposati il 23 dicembre 2018 per separarsi nell'agosto 2019.