Chris Hemsworth si trasforma nell'esilarante spot per un'app di fitness

Chris Hemsworth ha pubblicato un divertente video su Instagram in cui incoraggia i fan a scaricare la sua famosa app di fitness Centr.

The Cabin in the Woods: Fran Kranz, Chris Hemsworth e Jesse Williams in una scena del film

Il video mostra i corpi di un certo numero di uomini e donne che eseguono vari allenamenti e attività, tutti con la testa dell'attore australiano. "Sarò onesto, ho installato questa app solo perché, beh, è ​​Chris Hemsworth", dice una versione di Chris nel video.

La pubblicità si prende anche gioco della stella di Thor, facendo riferimento a suo fratello minore Liam Hemsworth. "Ehi, non dirlo a Chris, ma penso che potrebbe piacermi di più Luke," dice un Chris a un altro mentre si esibiscono in pose di stretching all'aperto.

Chris Hemsworth: una foto dell'attore mentre si allena

Centr è gestito dal nativo di Byron Bay ed è un'app per la salute e il fitness a tutto tondo, che fornisce un piano alimentare personalizzato, servizi di personal trainer, guide di allenamento mirato e meditazione trascendentale. La pubblicità dell'applicazione spiega che "Centr esiste unicamente per aiutarti a sviluppare un corpo più sano, una mente più forte e una vita più felice, in modo da poter raggiungere il tuo pieno potenziale".