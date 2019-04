Chris Hemsworth entra nel cast di Jay & Silent Bob di Kevin Smith!

Chris Hemsworth si è unito al cast di Jay & Silent Bob, il nuovo capitolo dedicato ai due personaggi cult di Kevin Smith!

Proprio poche settimane fa Kevin Smith aveva annunciato di aver ripreso la pre-produzione del progetto in collaborazione con Jay Mews e il produttore Jordan Monsanto. Il film era stato presentato per la prima volta nel mese di agosto 2017 e il regista aveva dovuto mettere tutto in pausa quando è stato colpito da un infarto nel febbraio 2018 mentre stava realizzando uno speciale comico.

Chris Hemsworthha annunciato sul suo account Instagram che si unirà al nuovo progetto su Jay & Silent Bob. Nella foto uploadata sul social, l'attore appare insieme a Kevin Smith di fronte a un green screen, e la didascalia dice: "L'uomo, il mito, la leggenda. L'unico e inimitabile Kevin Smith! Onorato di far parte del suo prossimo reboot su Jay e Silent Bob. Che piacere passare un po' di tempo insieme, amico."

Kevin Smith e Jay Mewes, i due volti dei personaggi cult, hanno debuttato nel mondo del cinema nel 1994 con la commedia Clerks - commessi e successivamente i personaggi di Jay e Silent Bob sono apparsi in film come Generazione X, In cerca di Amy e Dogma.

Il filmmaker, nel 2018, aveva dichiarato che il lungometraggio sarà un progetto satirico "che ironizza sull'ossessione del settore nel realizzare reboot e remake, e potrà contare su un cast stellare e apparizioni di volti conosciuti". Al momento nel cast troviamo anche Joe Manganiello, Rosario Dawson e Jason Lee.