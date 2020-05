Chris Evans versione toelettatore per cani è un disastro, la foto di Dodger è esilarante

Chris Evans non ha decisamente un futuro come toelettatore per cani: la star durante la quarantena ha provato a tagliare il pelo del suo adorato Dodger e la foto del risultato finale ha scatenato l'ironia dei fan.

Per ora l'interprete di Captain America non ha rivelato la reazione del suo adorato amico a quattro zampe e chi ormai segue da tempo l'account Twitter dell'attore si aspetta un ritratto del cagnolino con il suo nuovo "look".

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.



It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.



(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3 — Chris Evans (@ChrisEvans) May 4, 2020

Chris Evans, condividendo l'immagine sui social media, ha scritto: "Gli ho assicurato che sapevo cosa stavo facendo. Sembrava inizialmente un po' scettico, ma con l'aiuto di qualche dolcetto, l'ho convinto".

La star del Marvel Cinematic Universe ha però dovuto ammettere: "È andato così storto così in fretta. Immagino che alcune cose è meglio lasciarle fare ai professionisti".

Chris, almeno per ora, non sembra dover fare i conti con la reazione di Dodger al suo nuovo look: "Non ha ancora visto uno specchio. Gli ho detto che ha un aspetto fantastico".

Evans da tempo condivide adorabili foto del suo fedele Dodger, scatti che diventano immediatamente virali come quando ha fatto indossare al cagnolino lo stesso maglione che aveva indossato nel film Cena con delitto, ora forse utile a nascondere il disastro compiuto con le forbici.

L'interprete di Captain America ha inoltre recentemente debuttato su Instagram causando anche qualche problema alla piattaforma che ha considerato il suo vertiginoso aumento di follower in poche ore come un'attività sospetta.