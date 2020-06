Chris Evans a Paul Rudd: "Come fai a non invecchiare? Bevi il sangue dei bambini?"

Chris Evans ha voluto chiedere a Paul Rudd come riesce a non invecchiare, avendo il dubbio che sia in realtà un vampiro.

Chris Evans ha scherzato sull'aspetto sempre giovanile di Paul Rudd, suo amico e collega nel mondo del Marvel Cinematic Universe, esprimendo il proprio dubbio che sia in realtà un vampiro. Le due star hanno conversato, passando da argomenti seri e più leggeri, nell'ambito della serie di incontri Actors on Actors pubblicati online da Variety.

L'interprete di Captain America, parlando con l'attore, ha posto una domanda che in tanti fan si chiedono e ha dichiarato durante l'incontro: "Perché non invecchi? Stai bevendo sangue di bambini?".

Paul Rudd ha quindi replicato al suo amico e collega sottolineando: "Invecchio certamente, in particolare in questi giorni".

Chris Evans ha poi chiesto: "Sei parte di Marvel, di Friends e nel gruppo di Apatow. Sono tre cose davvero in stile club, ricercate e importanti. Non riesco a pensare a nessun altro che abbia un legame con così tanti generi diversi e gruppi. In pratica, cosa si prova a essere così fantastici?".

Rudd ha risposto: "Sembrano come dei capitoli della vita. Con Friends lo show era su di loro, ma è una cosa interessante di cui far parte. Ero presente talmente poco che ho avuto la sensazione di essere quasi un oggetto di scena, non era realmente su Mike Hannigan. Ma è una sensazione davvero interessante far parte di qualcosa che ha quel profondo impatto sulla cultura popolare".