Chris Evans parla del suo matrimonio con Alba Baptista: 'Dopo due cerimonie, ora ci stiamo godendo la vita'

Chris Evans ha parlato per la prima volta del suo matrimonio con Alba Baptista mentre era ospite del New York Comic Con 2023.

L'ex interprete di Captain America, che indossava la fede nuziale, ha infatti parlato apertamente delle due cerimonie e di come sta affrontando la vita da sposato.

Le rivelazioni dell'attore

Nella giornata di sabato, Chris Evans ha confermato che ci sono state due cerimonie: una si è svolta in Portogallo e l'altra a Cape Cod, Massachusetts, ed entrambe sono state "meravigliose e bellissime".

La star, parlando delle nozze con Alba Baptista, ha poi aggiunto: "Pianificare un matrimonio richiede molto impegno. Chi tra di voi è sposato sa quanto sia impegnativo. Ma ora che abbiamo affrontato tutto quello, stiamo semplicemente godendoci la vita, preparandoci per l'autunno, la mia stagione preferita. Ora ci stiamo semplicemente rilassando, apprezzando la vita e riflettendo".

Chris Evans ha sposato Alba Baptista in gran segreto e circondato dagli altri Avengers

Il suo legame con Dodger

Evans ha poi spiegato che è inoltre felice di trascorrere il suo tempo con l'adorato cane Dodger. All'evento che si è svolto a New York l'attore ha svelato che immagina la voce del suo amico a quattro zampe come quella di Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox: "Quella è la voce che sento nella mia mente, è semplicemente così dolce. Lo si capisce da quegli occhi grandi".

Dodger non indosserà nessun costume per Halloween, soprattutto dopo l'esperienza affrontata nel 2015 quando Chris doveva far fare a Dodger una passeggiata nella neve, facendogli quindi indossare degli stivali: "Si potrebbe persino tenere un controfiletto in mano, a poca distanza, e non si sarebbe mosso. Che si tratti di stivaletti o di un costume... Gli ho fatto indossare dei maglioni e altre cose e semplicemente si blocca. Lo odia".