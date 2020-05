Chris Evans e la misteriosa scomparsa del suo account di Instagram

Il 1 maggio, Chris Evans a.k.a. Captain America ha ufficialmente debuttato su Instagram. Dopo qualche ora, però, il suo account è scomparso nel nulla, portando i fan a credere che l'attore stesso lo avesse cancellato. Ma non è andata proprio così...

Due sere fa, Chris Evans ovvero il nostro Captain America (per finta e per davvero) ha finalmente raggiunto i suoi colleghi Vendicatori (e non) sulla piattaforma social Instagram.

Lui, che di simpatia per i social network non ne ha mai avuta troppa - finora era stato in possesso solamente di un account Twitter, dove però sembrava trovarsi abbastanza a suo agio, relativamente parlando (e una pagina facebook inutilizzata) -, ha deciso di dare una chance a Instagram in seguito alla sfida dell'amico e collega Chris Pratt, la All In Challenge, a cui parteciperà assieme agli Avengers Originali Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

Tuttavia, poche ore dopo aver postato la prima foto (un albero) e il primo video (quello relativo alla sfida), il suo account si è misteriosamente dileguato.

Molti hanno pensato che l'attore avesse volutamente rimosso il proprio profilo, ma la confusione e il disappunto di Evans al riguardo - espressi su Twitter - hanno (parzialmente) risolto il mistero più velocemente del previsto.

Woke up to a notification saying my new IG acct got put on hold due to unusual activity. Do I already regret this??? — Chris Evans (@ChrisEvans) May 2, 2020

"Mi sono svegliato e ho trovato una notifica di Instagram che mi avvisava della temporanea chiusura del mio account per 'attività insolita'. Mi devo già pentire di essermici iscritto?" ha commentato, tra l'altro a seguito di un altro post in cui informava del fatto che qualche fake account si stesse già spacciando per lui mandando messaggi diretti ai suoi follower.

Oh, povero dolce figlio dell'Estate... Benvenuto nel mondo di Instagram.

Per fortuna, ora le cose sembrano essersi sistemate, e il suo account ripristinato (anche se... Dov'è finito l'albero?).

Speriamo che la permanenza di Cap sui social sia lunga e decisamente più tranquilla del suo debutto!