Chris D'Elia, l'attore di You accusato di aver molestato minorenni adescandole via social

Chris D'Elia sta venendo accusato di aver molestato e aver avuto rapporti sessuali con molte ragazze minorenni sfruttando la sua popolarità.

Numerose ragazze hanno infatti condiviso online le proprie esperienze con il comico dopo che su Twitter si è iniziato a parlare apertamente dei suoi comportamenti da predatore.

Le rivelazioni legate a Chris D'Elia sono emerse dopo un tweet di Some Rossi in cui la donna ironizzava sul ruolo che gli è stato assegnato nella seconda stagione della serie You: "Non riesco ancora a credere che Netflix abbia scelto Chris D'Elia come il pedofilo nella seconda stagione di You, è in pratica letteralmente un'IRONIA".

La donna ha poi pubblicato online le sue conversazioni con l'attore quando aveva solo sedici anni e in cui le si chiedeva di presentarsi ai suoi spettacoli e di inviarle foto di nudo. Rossi ha scritto: "Per molto tempo ho pensato che fosse imbarazzante per me che stessi interagendo con questo uomo più grande, ma era lui che mi ha mandato dei messaggi privati su twitter e che aveva il doppio dei miei anni, usando il suo potere a proprio vantaggio". Simone ha inoltre sottolineato che D'Elia era perfettamente consapevole del fatto che fosse minorenne perché condivideva molte foto delle partite di football del liceo e della sua vita da studentessa.

Le accuse hanno quindi dato il via ad altre testimonianze, tutte a sostegno dei tentativi dell'attore di avere rapporti con ragazze molto più giovani di lui e in quasi tutti i casi minorenni.

Sui social altre donne hanno ribadito di aver ricevuto messaggi scritti dall'attore in cui veniva chiesto di andare ai suoi show e di avere rapporti sessuali con lui, nel parcheggio o dietro le quinte. Alcuni tweet sostengono inoltre che Chris avrebbe minacciato alcune ragazze che gli avevano inviato delle foto in cui posavano nude e in un caso persino di aver fatto ubriacare una teenager per abusare di lei.

Per ora i portavoce dell'attore non hanno ancora risposto alle accuse e non resta che attendere per scoprire sele vittime faranno causa alla star del piccolo schermo.

Ecco alcuni dei tweet:

i still can’t believe netflix cast chris d’elia as the pedophile in season to of “you” like the literal IRONY — simoné (@girlpowertbh) June 16, 2020

although i’ve been publicly saying it for years, FUCK Chris D’elia. he solicited nudes off of me when i was 17 years old and constantly messaged me whenever he was touring vancouver and asked me to come backstage to his shows. — goblin (@michaelacoletta) June 17, 2020

Geez this one includes blackmail pic.twitter.com/9YFszaIQY4 — SheRatesDogs (@SheRatesDogs) June 17, 2020

Alright y’all, I went back to my 2011 Facebook messenger and found the DMs from Chris D’Elia being creepy and persistent to me when I was 17 (more in thread) pic.twitter.com/mGr0IikcJT — Abby Grills (@AGrillz) June 17, 2020