Chistopher Tolkien: morto a 95 anni il figlio dell'autore de Il Signore degli Anelli

Christopher Tolkien, il figlio del celebre autore de Il signore degli anelli, è morto nella notte di mercoledì all'età di 95 anni presso il Centro Ospedaliero della Dracénie.

Lo scrittore e studioso aveva festeggiato il proprio compleanno il 21 novembre e viveva in Francia insieme alla moglie Baillie, sposata nel 1975.

Il figlio diJ.R.R. Tolkien da giovane aveva condiviso alcune idee poi utilizzate dal padre tra le pagine de Il Signore degli anelli e ha interpretato le mappe della Terra di Mezzo per creare le versioni utilizzate nei libri.

Christopher era poi diventato insegnante di lingua inglese al New College di Oxford e si era opposto all'adattamento cinematografico dei romanzi del padre diretto da Peter Jackson sostenendo che le opere non fossero adatte al grande schermo.

Recentemente Tolkien aveva inoltre espresso delle critiche nei confronti del film biografico con protagonista Nicholas Hoult dichiarando in un comunicato: "La famiglia e la Fondazione Tolkien vogliono chiarire che non hanno approvato, autorizzato o partecipato alla realizzazione di questo film. Non appoggiano il film o il suo contenuto in nessun modo".