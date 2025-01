Chissà chi è, stasera su Nove in prima serata l'ultimo speciale con Gigi e Ross: gli ospiti del 30 gennaio

Quarto e ultimo appuntamento questa sera con Chissà Chi È, il game show di Amadeus su Nove. Promosso in prima serata con quattro puntate speciali, tanti ospiti e conocrenti vip torneranno a sfidarsi nel gioco delle identità e a esibirsi con i loro cavalli di battaglia.

Tra i protagonisti della serata, ci saranno Martufello e Barbara Foria, mentre a giocare saranno Gigi e Ross. Ma vediamo chi saranno i protagonisti della serata.

Chissà Chi È, tutti gli ospiti vip della puntata

Oltre a Gigi e Ross che concorreranno per il montepremi finale, nel corso della puntata arriveranno sia ospiti vip che alcuni protagonisti de La Corrida di Amadeus. Questa sera ritroveremo quindi: i già anticipati Martufello e Barbara Foria, Domenico Del Prete, finalista de La Corrida dove ha interpretato Psy in Gangnam Style e Andrea Rizzolini, campione italiano di mentalismo e neo illusionista.

Chissà Chi È: come funziona il gioco di Nove

Anche in prima serata, il meccanismo del gioco rimane lo stesso. Ma con un' importante novità: in caso di vittoria, il montepremi sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. I concorrenti dovranno abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone, dimostrando di possedere intuito e capacità di osservazione. Più saranno le identità abbinate correttamente, più alto sarà il montepremi che porteranno al gioco finale del parente misterioso e che, infine, potrà essere devoluto alla Fondazione AIRC. In palio, un montepremi di 200.000 euro. Proprio quest'anno AIRC celebra 60 anni di impegno a sostegno della ricerca indipendente sul cancro; una lunga storia a favore della ricerca, che Nove ha deciso di sostenere con il suo show.