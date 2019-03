Child's Play: Mark Hamill sarà la voce della Bambola Assassina!

Child's Play, l'atteso film ispirato al classico horror Bambola Assassina, arriverà la prossima estate e il grande Mark Hamill è appena entrato nel cast: sarà lui la voce di Chucky!

Dopo essere stato per decenni un simbolo dell'eroe, Mark Hamill sta per prendere le sembianze della bambola più demoniaca di Hollywood. L'interprete storico di Luke Skywalker, infatti, ha annunciato che presterà la sua voce a Chucky, la terribile bambola assassina del reboot Child's Play. L'attore ha dichiarato durante il panel della casa di produzione:

"Se vi state chiedendo chi interpreterà Chucky nel nuovo Child's Play, beh, lo state guardando in questo momento."

Star Wars: il risveglio della forza - Mark Hamill saluta i fan alla premiere

Hamill ha spesso prestato la sua voce per film animati, show televisivi, videogiochi, programmi radio e progetti sul web. Il suo più noto ruolo 'vocale' è sicuramente quello del Joker, a cui ha dato la sua impronta personale la prima volta nel 1992 nella serie animata di Batman. Il primo capitolo di Child's Play è uscito esattamente trent'anni fa e ha portato subito Chucky nell'Olimpo delle icone horror: la sua saga è formata da 7 capitoli più questo reboot.

In realtà la nuova versione della storia non ha alcun legame ufficiale con il franchise creato da Don Mancini in cui Brad Dourif aveva il ruolo di un serial killer che aveva utilizzato la magia voodoo per porre il suo spirito in una bambola, destinata a diventare Chucky. La protagonista dell'horror è una madre che regala a suo figlio (Gabriel Bateman) una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Nel remake gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: Buddi sarà infatti al centro dell'attività di un gruppo di hacker che modifica il codice che controlla il giocattolo, rendendone la capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza.

Nel cast ci saranno anche Beatrice Kitsos e Ty Consiglio nei ruoli di Falyn e Pugg, due amici della protagonista, e Carlease Burke. I produttori sono David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, già nel team che ha portato al successo It.