Chiara Ferragni: "Vado dallo psicologo una volta alla settimana"

È una Chiara Ferragni senza filtri quella che ha raccontato dello psicologo, da cui va da circa tre anni una volta a settimana, e degli attacchi di panico e di ansia, quest'ultima non ancora completamente superata.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni affronta il tema della terapia su Instagram, lo scorso anno aveva scritto sul social "Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara e ho avuto un trauma legato a un ricordo con questa persona. Visto che ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subito degli abusi e hanno bisogno di aiuto, volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso. Anche se nel mio caso il trauma non è legato a un abuso. Da due anni vado dallo psichiatra e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio".

Chiara Ferragni - Unposted: un'immagine di Chiara Ferragni

In queste ore l'imprenditrice digitale è tornata sull'argomento rispondendo alle domande dei suoi fan. Sul social su cui vanta più di 24 milioni di follower, Chiara ha ammesso che andare dallo psicologo tre anni fa è stato il regalo più bello che ha potuto fare a se stessa, consigliando a tutti di farlo: "ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho cercato sempre di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti. Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti".

Chiara ha raccontato di aver sofferto di ansia e di attacchi di panico, purtroppo i problemi con l'ansia non sono stati del tutto superati "ho sofferto di ansia e attacchi di panico e l'ansia anche ora, in certi momenti. Mentre di attacchi di panico ho sofferto un po' nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po' di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro o altre esperienze e non focalizzarmi sulla stessa sensazione".

Nella parte finale Chiara Ferragni ha spiegato di essere riuscita, col tempo ad affrontare le sue insicurezze "Ero solita criticarmi sempre. Anche adesso per me è dura non essere critica con me stessa, soprattutto nei momenti in cui mi sento debole e non la solita donna felice e realizzata. Ma è importante concederci il tempo di soffrire quando viviamo il dolore. Prenderci cura della nostra salute mentale è importante".