Chiara Ferragni: troppe inquadrature durante LoveMi e i social insorgono

La regia di LoveMi ha indugiato troppo su Chiara Ferragni facendo insorgere i social: l'evento LoveMi, organizzato da Fedez e J-Ax e trasmesso da Italia 1, è stato criticato dagli utenti di Twitter che avrebbero preferito vedere i loro beniamini che si esibivano sul palco piuttosto che l'imprenditrice digitale.

Ieri 28 giugno a Piazza Duomo si sono riversate 20mila persone, attratte da un cartellone ricco di artisti, tra cui Rosa Chemical, Mara Sattei, Ariete, Dargen D'Amico e Tananai. Naturalmente, il piatto forte della serata è stata la parte finale del concerto, dedicata alla storica reunion tra Fedez e J-Ax, tornati a cantare insieme dopo la rottura del 2017.

In prima fila, ad applaudire e a commuoversi per il marito, c'era Chiara Ferragni, come hanno notato i telespettatori che hanno seguito il programma su Italia 1. Moglie di Fedez, organizzatore della serata, la fashion blogger è stata la più amata dal regista, inquadrata anche nei suoi momenti di stanca, tanto che qualcuno ha scritto "Ma quante volte vuoi inquadrare Chiara ferragni?"

Le immagini del concerto si sono trasformate quasi in una telecronaca della serata dell'imprenditrice, provocando anche l'ironia di qualche utente di Twitter che ha scritto: "Qualcuno dica alla zona vip di fare un po' spazio che il cameraman non riesce più a inquadrare Chiara Ferragni"

E ancora

Sembra che uno dei pochi momenti in cui Chiara non è stata inquadrata, è stato quando Fedez e J-Ax hanno cantato 'Vorrei ma non posto'. Il brano, tratto dall'album in studio Comunisti col Rolex, contiene la frase "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John".

Il concerto è stato visto da circa 1milione e 400mila persone con uno share del 10%. L'Iniziativa di Fedez, a scopo benefico, è servita per finanziare la Fondazione Togu, una struttura che offre cure riabilitative gratuite a circa un centinaio di bambini affetti da gravi patologie neurologiche.