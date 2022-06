Chiara Ferragni: la sorella Francesca è diventata mamma, è nato il piccolo Edoardo

Chiara Ferragni è diventata zia: la sorella Francesca ha partorito il piccolo Edoardo ed è diventata per la prima volta mamma: la dolce notizia è stata diffusa attraverso una foto, in cui compare anche il compagno e neo-papà Riccardo Nicoletti.

Il nome del neonato era stato svelato dalla più famosa zia, Chiara Ferragni, in una lettera ai futuri genitori, letta in un video pubblicato su TikTok "Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo, perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un significato e un sapore completamente nuovo. Vi auguro di farlo sempre insieme, emozionandovi per questa nuova bellissima fase della vostra vita".

Ora che il piccolo è nato, e lo spoiler confermato, anche Francesca può rivelare a tutti il nome scelto da lei e dal compagno per il loro primogenito: "Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi" si legge nella caption del post della sorella di Chiara. Nella foto ci sono il neonato e Riccardo Nicoletti, compagno della donna, i due dovrebbero sposarsi quest'estate.

Il post è stato commentato da tutta la famiglia, Valentina, la più piccola delle sorelle Ferragni, ha scritto "Non vediamo l'ora di conoscerti amore nostro". Chiara, prossima co-conduttrice di Sanremo, ha scritto "Benvenuto in famiglia Edo". Fedez ha salutato l'arrivo del nipote con queste parole "Auguri patatoni, sono ufficialmente zio!".