Chiara Ferragni, il suo pigiama rosa è sold out, ecco quanto costa

Il pigiama rosa con il logo dell'occhio di Chiara Ferragni è andato letteralmente a ruba e tutti i modelli sono stati venduti in poche ore.

Il pigiama utilizzato in clinica da Chiara Ferragni dopo la nascita di Vittoria è andato sold out in poche ore. A quattro giorni dalla nascita della bambina il web è ancora concentrato su foto e video della neonata e di Leone ma è stato proprio il pigiama della celebre influencer ad attrarre l'attenzione dei fan.

Il pigiama indossato dalla Ferragni è stato messo in vendita venerdì pomeriggio e, incredibilmente, è andato letteralmente a ruba: tutti i modelli sono stati venduti in poche ore. Si tratta di un semplice pigiama rosa con il logo dell'occhio: un originale della Chiara Ferragni Collection che costa 159 euro.

Venerdì l'imprenditrice italiana aveva avvertito i suoi follower dicendo che l'indumento intimo era disponibile online sul suo sito: immancabilmente i suoi più leali fan non si sono fatti attendere e le scorte sono andate subito sold out.

Chiara ha ringraziato pubblicamente gli utenti e ha rassicurato i suoi fan affermando che l'articolo, a breve, sarà di nuovo disponibile online. In appena tre giorni il pigiama dell'influencer è già diventato un cult.