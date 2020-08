Chiara Ferragni su Onward - oltre la magia: "Se un bambino vede due uomini che si baciano non diventa gay"

Chiara Ferragni ha polemizzato con una youtuber che ha criticato i cartoni animati con personaggi gay come Onward - oltre la magia, attualmente in sala. L'influencer ha commentato il post in cui spiega un semplicissimo concetto: "un bambino che vede due uomini che si baciano non diventa gay".

in questo mondo ma soprattutto in italia servono più persone,più menti come quella di chiara ferragni e fedez. sempre più stima verso queste bellissime persone! pic.twitter.com/BhPJMAf4zE — 𝐹𝑒𝑑𝑒🧚🏼‍♀️ (@alwsinmyhrt) August 28, 2020

Chiara Ferragni è da qualche ora al primo posto nelle tendenze di Twitter per aver commentato il video di una youtuber pubblicato da @trash_italiano con la didascalia: "Secondo voi questo video è stato registrato nel Basso o Alto Medioevo?". Nel video in questione una ragazza si lamenta della scena di un film d'animazione in cui una coppia appartenente allo stesso sesso si scambia delle effusioni. La ragazza forse fa riferimento alla poliziotta del film Onward - Oltre la magia, prodotto da Disney-Pixar, che dice apertamente di avere una compagna. Secondo la youtuber ha i genitori devono incoraggiare i bambini a seguire un orientamento sessuale ben definito: uomo con donna, donna con uomo.

Il contenuto del video è stato attaccato da Chiara Ferragni che in un primo commento ha scritto: "Io sono senza parole". Poco dopo ad un'utente che le ha chiesto cosa farà quando Leon guarderà una scena in cui due uomini si baciano ha risposto: "Dirò semplicemente che sono due persone che si amano. È tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono". La Ferragni ha poi scritto "Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l'amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l'amore è sempre giusto. Che problema c'è se viene insegnato un amore senza confini?".