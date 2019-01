Chiara Ferragni: Massimo Boldi la invita a recitare nel prossimo cinepanettone!

Massimo Boldi sembra stia già iniziando a progettare il prossimo cinepanettone di cui sarà protagonista e la star della comicità italiana sembra aver proposto all'influencer Chiara Ferragni un possibile ruolo nel progetto.

L'attore milanese ha infatti condiviso un post della popolare protagonista nel mondo dei social accompagnato dall'invito: "Chissà se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Massimo Boldi".

Chiara, almeno ufficialmente, non sembra aver risposto alla proposta avanzata da Boldi e non è chiaro se la moglie di Fedez possa essere interessata a un potenziale debutto sul grande schermo, anche in veste di semplice guest star.

Massimo Boldi è invece reduce del successo del film natalizio Amici come prima che lo ha visto nuovamente protagonista accanto a Christian De Sica, proseguendo una lunga collaborazione che ha dato vita a numerosi successi ai box office italiani nel periodo delle festività. I due attori, per ora, non hanno ancora annunciato eventuali dettagli relativi a un nuovo cinepanettone.