Chiara Ferragni, la foto del lato b infiamma i fan ma nasconde un segreto

Un lato b da urlo si dice in questi casi, ed è quanto i fan di Chiara Ferragni hanno detto del suo davanti alla foto condivisa su Instagram direttamente dalla Sardegna.

Discutibile sarà il colore del costume, insomma, ma non la forma fisica dell'infuencer, sfoggiata sulla spiaggia di Santa Teresa di Gallura, durante una nuova tappa del tour vacanziero in giro per l'Italia con tanto di famiglie al seguito.

I follower sono rimasti letteralmente a bocca aperta e, mentre di minuto in minuto crescevano cuori di approvazione e commenti ammirati, c'è stato qualcuno che ha chiesto a Chiara Ferragni "Ma un difetto ce l'hai? Nemmeno la cellulite!".

A quanto pare, dunque, la bionda moglie di Fedez non soffrirebbe del più famoso e scongiurato inestetismo femminile, ma dopo poco è stata proprio la Ferragni a svelare che quella foto nasconde un segreto: la cellulite c'è ma non si vede perchè "ce l'abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce". Di fronte al permanere di tanti scettici, alla fine Chiara a deciso di postare nelle storie di Instagram un dettaglio di quella foto esplosiva per dimostrare che sì, anche le influencer perfette hanno la cellulite. O chiamatela, se più vi piace, solo ritenzione idrica.