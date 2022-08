Chiara Ferragni e Fedez: "Ecco chi di noi guadagna di più"

Se qualcuno si è mai chiesto chi guadagna di più tra Chiara Ferragni e Fedez da oggi può essere contento, la sua curiosità è stata soddisfatta. La coppia, in vacanza a Ibiza, si è concessa un momento di relax promettendo ai follower di rispondere a qualsiasi domanda, e così è successo.

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più potente del mondo digitale italiano, il rapper conta più di 14 milioni di follower, l'imprenditrice supera i 27 milioni di follower. La curiosità sui loro guadagni è lecita, ecco perchè quando qualcuno gli ha chiesto "Chi guadagna di più tra voi", la coppia ha mantenuto la promessa ed ha risposto in maniera soddisfacente.

"Non faccio il casalingo, che comunque è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo al mantenimento della mia famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara", ha precisato Fedez. Sua moglie, da parte sua, ha aggiunto: "Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto". Sembra che la somma dei loro guadagni si aggiri sui 20 milioni di dollari all'anno.

Nonostante la loro capacità comunicativa, pochi giorni fa Chiara Ferragni e Fedez sono stati criticati per aver pubblicato un video girato su un dirupo ad Ibiza, il giorno dopo che Andrea Mazzetto, 30 anni, era morto durante un'escursione allo sperone Altar Knotto, precipitato cercando di recuperare il cellulare della fidanzata. Chiara si era preso anche il rimprovero della madre che, dopo aver visto il video, aveva scritto su Instagram: "Ho visto il video e non ho approvato. Troppo alla sperandio... senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato".