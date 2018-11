Chiara Ferragni: il documentario TV sulla sua vita è già un flop

Marica Lancellotti

Non è un bel momento per Chiara Ferragni: il settimanale Chi ha reso noto il destino, almeno momentaneo, del documentario sulla sua vita: nessuno lo vuole.

"In Italia tutte le reti alle quali è stato proposto hanno risposto picche" si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Tra le reti che hanno chiuso la porta in faccia alla Ferragni ci sarebbe anche Sky, per cui lavora suo marito Fedez come giudice nel talent X-Factor.

Fortemente voluto da Chiara Ferragni, con uno stuolo di autori, droni, bodyguard al seguito e con una mega troupe, il docufilm racconta la vita della fashion influencer, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con Fedez.

Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti.

In un primo momento si era addirittura detto che sarebbe stata Netflix a produrre e distribuire il documentario, ma la notizia si è rivelata priva di fondamento.

A finanziarlo, invece, sembra sia stato un fondo privato che le avrebbe offerto circa 400.000 dollari per la realizzazione, ma l'indiscrezione è al momento priva di conferme ufficiali.

Sembra dunque che per la Ferragni, dopo l'inaugurazione del proprio marchio di moda, la TV resti un miraggio, nonostante le varie ospitate quasi sempre al fianco di Fedez: come fa sapere Chi, il documentario sulla sua vita è un progetto destinato a vagare di produzione in produzione.