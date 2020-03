Chiara Ferragni contro il Coronavirus: "rispettate le regole e lo sconfiggeremo"

Chiara Ferragni lancia un appello da Instagram per combattere il Coronavirus. L'influencer ha voluto sensibilizzare i suoi fan in questo momento difficile per il nostro Paese.

Anche Chiara Ferragni dice la sua sul Coronavirus e lo fa usando il mezzo che l'ha resa famosa: Instagram. L'influencer chiede ai suoi follower di rispettare le regole per evitare il diffondersi dell'epidemia. Sottolineando il difficile momento Chiara dice "pensate a quante volte ci è stato chiesto di evitare i contatti umani o sono state chiuse le scuole, mai, da quando sono nata io mai".

in un mondo pieno di “influencer” ce ne vorrebbero più come Chiara Ferragni che lancia un messaggio non giusto,direi giustissimo,merita di essere ascoltato. pic.twitter.com/QzlNBsq0JQ — giuliaa♡ (@vicolocieco_) March 7, 2020

La Ferragni invita tutti a non fare cose stupide ma a fare dei piccoli e grandi sacrifici "perché la malattia si trasmette facilmente". Chiara Ferragni a causa del Coronavirus ha dovuto cancellare numerosi eventi. Quindi l'invito a seguire le linee guide ossia "lavarsi le mani, evitare assembramenti in modo da non intasare gli ospedali". Poco prima i'influencer aveva chiesto ai suoi fan di pregare per la nonna ricoverata da qualche settimana, rassicurandoli che non è affetta da Coronavirus.