Chiara Ferragni, il Codacons Sicilia insorge: 'Ospite non gradita, vada via dall'isola'

La guerra tra il Codacons e Chiara Ferragni (e il marito Fedez) si sposta in Sicilia. Cavalcando la polemica che ha visto coinvolta l'imprenditrice negli ultimi due giorni, mentre era in vacanza sull'isola, l'associazione per la tutela dell'ambiente e dei consumatori è intervenuta a gamba tesa.

In una nota stampa diffusa da Adnkronos si legge: "Da Chiara Ferragni una grave offesa verso la Sicilia e i cittadini siciliani, e una brutta dimostrazione di insensibilità che la rendono una ospite non gradita sull'isola. Invitiamo Chiara Ferragni ad abbandonare immediatamente la Sicilia e a scusarsi col popolo siciliano per la grave mancanza di rispetto e per l'insensibilità dimostrata attraverso le sue foto. Se non lascerà l'isola spontaneamente, siamo pronti ad avviare una raccolta firme sul web dove i cittadini siciliani potranno chiedere l'allontanamento dell'influencer dalla nostra regione". Firmato: il Codacons.

Le tante critiche a Chiara Ferragni sono state causate dalle foto a bordo dello yacht al largo di Salina. Mentre si diffondevano le notizie sugli incendi che stavano devastando Palermo e Catania, a molti sono sembrati davvero poco rispettosi i selfie sorridenti dalla barca. "Evitate polemiche sterili" ha risposto l'imprenditrice poche ore dopo, precisando di aver commentato come quello fosse un "lunedì piacevole" prima di sapere degli incendi a Palermo. Poi, in una stories con fondo nero, ha scritto: "Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. Tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte". Chiara Ferragni è poi ripartita alla volta di Milano, dove ad attenderla c'erano Fedez e i due figli.