Chiara Ferragni a Cannes 2019: nuovo look sul red carpet (FOTO)

Chiara Ferragni tra le star di Cannes 2019, sul red carpet più esclusivo e stavolta con un nuovo look che non è passato inosservato.

L'influencer era tra le tantissime star che hanno partecipato alla premiere di C'era una volta a... Hollywood, insieme a Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sul red carpet di Cannes 2019. Il look di Chiara Ferragni ha suscitato un po' di sorpresa, soprattutto per quanto riguarda i capelli: un caschetto biondo, molto glamorous, quasi sicuramente una parrucca, mentre l'abito era di Philosophy by Lorenzo Serafini: un crop top tempestato di cristalli Swarovski con spalline borchiate e due fiocchi centrali, abbinato a una gonna di seta nera con uno spacco profondo.

Ecco le foto:

Cannes 2019: Chiara Ferragni sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Sul red carpet della premiere di C'era una volta a... Hollywood, oltre ai protagonisti del film di Quentin Tarantino - Brad Pitt, Margot Robbie - c'erano numerose star, tra cui Michelle Rodriguez, Dakota ed Elle Fanning, Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton e la sua storica controfigura Cliff Booth cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Tra le tante figure cinematografiche al centro del film, la leggenda delle arti marziali Bruce Lee e la diva Sharon Tate, moglie di Roma Polanski, che fu trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air dai membri della setta di Charles Manson.