Chiara Biasi, frase shock sul Coronavirus su Instagram: "Nessuno che mi sta sul ca..o muore"

Chiara Blasi nella bufera social per una frase sul Coronavirus. L'influencer ha condiviso su Instagram una chat con un amico in cui si lamenta che tra le vittime del virus non ci sia nessuno che lei odia.

Dopo averci fatto sapere, grazie a Le Iene, che lei per 80mila Euro non si alza dal letto e non si pettina, oggi Chiara Biasi ci ha regalato un'altra piccola perla. L'influencer ha condiviso su Instagram una chat con un'amico in cui ha scritto "Nessuno che mi sta sul ca..o che muore".

Un'altra battuta infelice, subito rimossa. L'influencer stava parlando dei disagi che stanno vivendo i cittadini milanesi per l'emergenza Coronavirus. Non si capisce perché Chiara abbia sentito il bisogno di condividere questa conversazione su Instagram. Lo screenshot della conversazione è stato catturato da alcuni follower che lo stanno condividendo. In questo momento la sua bacheca si sta riempiendo di critiche da parte del popolo del web e i più gentili l'accusano di insensibilità. Restiamo in attesa del solito video riparatore.