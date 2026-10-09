Chi sono i Righeira: la serie sugli 883 rilancia i loro successi cult

Johnson e Michael hanno conquistato il pubblico con sonorità elettroniche, ritornelli indimenticabili e tormentoni diventati simbolo degli anni Ottanta. Ecco chi sono i Righeira e quali sono i loro brani più famosi.

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 riporta l'attenzione sui Righeira, il duo torinese che ha segnato la musica pop degli anni Ottanta. Da Vamos a la playa a L'estate sta finendo, ripercorriamo la storia di Johnson e Michael e le canzoni che li hanno resi celebri.

Prima degli 883, c'erano già due ragazzi capaci di trasformare la provincia italiana in un fenomeno pop. Si chiamavano Johnson e Michael Righeira, ma dietro quei nomi d'arte si nascondevano Stefano Righi e Stefano Rota, entrambi torinesi, diventati tra i protagonisti più riconoscibili della musica italiana degli anni Ottanta.

È proprio la loro storia a fare da contrappunto all'inizio della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la serie diretta da Sydney Sibilia, in onda da stasera, 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Nella finzione televisiva, i due musicisti sono interpretati da Ruben Aprea e Matteo Maiolani e rappresentano un precedente artistico e generazionale per Max Pezzali e Mauro Repetto.

Nord Sud Ovest Est: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli sono Max e Mauro nella serie Sky

Due coppie di amici, due percorsi musicali diversi, ma un punto di partenza comune: la voglia di inventarsi un'identità e conquistare il pubblico con canzoni capaci di raccontare il proprio tempo.

Chi sono Johnson e Michael Righeira

La storia dei Righeira comincia a Torino, sui banchi del liceo scientifico Albert Einstein, dove Stefano Righi e Stefano Rota si conoscono e stringono amicizia. Alla fine degli anni Settanta iniziano a muoversi nell'ambiente musicale, sperimentando sonorità elettroniche e contaminazioni che guardano alla new wave e alla nascente italo-disco.

La scelta dei nomi Johnson e Michael Righeira contribuisce a costruire un'identità artistica particolare: i due si presentano come fratelli, pur non essendolo nella realtà. Anche questa finzione diventa parte del loro personaggio pubblico, insieme all'immagine eccentrica, ai look inconfondibili e a un modo ironico e originale di stare sul palco.

La svolta arriva nel 1983, quando il duo conquista le classifiche con Vamos a la playa e No tengo dinero. Il loro sound elettronico, immediato e ballabile li porta rapidamente oltre i confini italiani, rendendoli protagonisti di una stagione musicale in cui la leggerezza del pop incontra sperimentazione e immaginario futuristico.

Le canzoni cult dei Righeira

Se oggi basta ascoltare poche note per tornare alle estati degli anni Ottanta, gran parte del merito è loro. Il repertorio dei Righeira ha attraversato decenni, trasformandosi in una colonna sonora condivisa da più generazioni.