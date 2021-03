Chi sono i figli di Zlatan Ibrahimovic, Maximilian e Vincent

Maximilian e Vincent sono i figli di Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger: il campione del Milan, che da stasera vedremo sul paco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, ha passato ai figli il gene della competitività sui campi di calcio.

Maximilian Ibrahimović

Zlatan Ibrahimovic - Diventare leggenda: Ibrahimovic esulta dopo un gol segnato con l'Ajax

Maximilian Ibrahimović è nato il 22 settembre 2006 ed è della Vergine, lo stesso segno zodiacale di sua mamma Helena. In un'intervista ad Elle Helena Seger ha raccontato che quando Maximilian è nato, Zlatan dribblava i paparazzi appostati fuori la clinica arrivando a "camuffarsi". "Si è vestito da chirurgo, così nessuno l'ha riconosciuto". È ancora presto per sapere se Il primogenito del campione svedese seguirà le orme del padre ma quando Zlatan giocava nel Paris Saint Germain il ragazzino ha indossato la maglia della squadra della capitale francese, naturalmente nella sezione dedicata ai giovanissimi. Chi lo ha visto giocare dice che ha già imparato i trucchi del famoso papà, anche se per il momento sembra che il primogenito di casa Ibrahimovic sia più interessato al kung-fu. Spesso i genitori lo trovano sul divano mentre cerca di mantenersi in equilibrio su una gamba sola.

Vincent Ibrahimović

Zlatan Ibrahimovic - Diventare leggenda: un'immagine che ritrae Ibrahimovic

Il 6 marzo 2008 è nato Vincent, il secondogenito di casa Ibrahimovic. Nato sotto il segno dei Pesci, Vincent compirà 13 anni proprio il giorno in cui si concluderà il Festival di Sanremo 2021 e chissà se per l'occasione il padre lo porterà sul palco dell'Ariston per festeggiare il suo compleanno. Vincent ha la passione per l'hip hop, genere che ha pochi estimatori tra gli spettatori della kermesse televisiva italiana.

Anche Vincent Ibrahimović ha ereditato dal padre la passione per il cacio e ha giocato nelle categorie inferiori del Manchester United e del Paris Saint Germain indossando la maglia n. 26. Zlatan Ibrahimovic ha raccontato che Vincent è il più competitivo dei due figli e quando gioca contro il fratello maggiore "gli piace distruggerlo" e, siccome buon sangue non mente, spesso gli capita di litigare con i suoi avversari. Helena Seger è sempre presente alle partite dei figli.

Alla fine del video che potete vedere sotto, Vincent segna un goal alla maniera di papà Ibra, buttandosi su un pallone vagante nell'area di rigore.