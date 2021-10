Chi sono i figli di Paolo Villaggio, Elisabetta e Pierfrancesco

Paolo Villaggio è stato sposato con Maura Albites per 63 anni: la coppia ha avuto due figli Elisabetta e Pierfrancesco.

Paolo Villaggio, scomparso a 84 anni il 3 luglio 2017, è stato sposato con Maura Albites per 63 anni. I due si conobbero nel 1954 al Lido di Genova e dal loro matrimonio sono nati due figli Elisabetta e Pierfrancesco.

Elisabetta Villaggio

Un primo piano di Paolo Villaggio in Fantozzi (1975), diretto da Luciano Salce

Elisabetta Villaggio è nata a Genova il 5 giugno 1959. Ha lavorato nel mondo del cinema come regista, nel 2005 ha realizzato un'intervista-documentario su Franca Valeri. Ha scritto alcuni romanzi, l'ultimo dei quali si chiama La mustang rossa.

Parlando del padre ha detto "i nostri alti e bassi sono stati alla fine salutari, mi ha insegnato a guardare il mondo con quel senso di libertà e quella apertura mentale, senza schemi, che ha sempre avuto lui. Era una persona difficile".

Elisabetta Villaggio ha annunciato per prima la morte di Paolo Villaggio pubblicando su Facebook una foto del padre con lei ed il fratello piccoli e la scritta "Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare".

Pierfrancesco Villaggio

Pierfrancesco Villaggio è nato nel 1962, ha lo stesso nome dello zio, matematico nato il 30 dicembre 1932 e fratello gemello di Paolo.

Pierfrancesco in passato ha avuto problemi con la droga che furono resi noti dopo il suo arresto nel 1986, dalla dipendenza è guarito grazie al sostegno della comunità di San Patrignano.

Intervistato nel 2016 da Vanity Fair, parlando del rapporto con il padre ebbe a dire: "il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato. Non mi sono mai sentito all'altezza ed è forse per questo che oggi mi ritengo insoddisfatto".

Il 9 febbraio 2016 ha pubblicato il libro 'Non mi sono fatto mancare niente'. Nel libro ha definito il padre "assente, egoista, megalomane".

Nell'intervista del 2016 ha dichiarato che il rapporto con il padre è cambiato con la malattia del genitore "la rabbia che ho nutrito per anni si è quasi trasformata in tenerezza", Paolo è morto a causa di complicanze respiratorie causate dal diabete, malattia di cui soffriva da tempo.

Dopo il recupero dalla dipendenza Pierfrancesco Villaggio si è laureato con ottimi voti e ha iniziato la carriera di fotoreporter. Si è sposato nel 2004.