Chi sono i figli di Alberto Angela: Riccardo, Edoardo e Alessandro

Il conduttore e divulgatore Alberto Angela e sua moglie Monica si sono sposati nel 1993 e tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000 hanno avuto tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Ecco chi sono i tre ragazzi.

Riccardo Angela

Alberto Angela e suo padre Piero presentano Superquark.

Riccardo Angela è nato nel 1998 ed è il primogenito di Alberto Angela e sua moglie Monica, ha una notevole somiglianza con il papà, cosa che gli assicura un certo successo con le ragazze. I genitori hanno chiesto al ragazzo di tenersi lontano dai social o, in alternativa, a tenere un profilo privato.Per questo motivo le notizie su di lui sono scarne.

Riccardo, che quest'anno compirà 23 anni, ama il mare e il nuoto, una passione ereditata dal padre che ha dichiarato di tenersi in forma facendo ogni mattina 60 vasche in piscina!

Edoardo Angela

Alberto Angela conduce "Meraviglie"

Nato nel 1999, Edoardo Angela è il più conosciuto dei tre fratelli e ha studiato Scienze dei Materiali all'Imperial College di Londra. Il secondogenito è diventato una star dei social, la sua foto pubblicata su un gruppo di Facebook diventò virale e le ragazze invasero il suo profilo social, tanto che anche lui, come il fratello, fu costretto a renderlo privato.

Questa scelta fu apprezzatissima da nonno Piero Angela che dichiarò al settimanale Chi: "Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle. Dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico. La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l'informazione, ma negativa per la privacy". Sui social si trovano anche delle fanpage dedicate a Edoardo.

Alessandro Angela

Alessandro Angela, classe 2004, è il piccolo di casa Angela ed è ancora minorenne, infatti quest'anno compirà 17 anni. Il ragazzino assomiglia molto al padre e ai due fratelli ai quali è molto legato e dai quali viene continuamente coccolato. Anche per lui vige il divieto di essere sui social con pagine pubbliche. I genitori vigilano sulla sua privacy e non tollerano nessun tipo di intrusione da parte dei giornalisti.

Per il momento nessuno dei tre sembra intenzionato a seguire le orme del padre o quelle del nonno.