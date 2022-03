Chi non salta bianco è: Jack Harlow protagonista del reboot

Chi non salta bianco è tornerà sugli schermi e il protagonista del reboot, al suo debutto nel mondo del cinema, sarà il musicista Jack Harlow.

Il progetto è stato scritto da Kenya Barris e Doug Hall, coinvolti anche come produttori della nuova versione della storia.

Il nuovo Chi non salta bianco è, commedia cult del 1992 di Ron Shelton con star Woody Harrelson e Wesley Snipes, racconterà la storia di due truffatori appassionati di basket che inizialmente cercano di ingannarsi a vicenda e uniscono poi le forze per raggiungere un obiettivo più importante.

Jack Harlow erediterà il ruolo di Harrelson nella versione originale, riuscendo a ottenere la parte alla sua prima audizione grazie alla capacità di conquistare i filmmaker e i produttori, in particolare Barris. L'artista è inoltre particolarmente abile nel campo del basket, come ha dimostrato in occasione del recente evento NBA All-Star Weekend's Celebrity Game.

Il casting per il secondo ruolo da protagonista è invece ancora in corso.