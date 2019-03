Chi l'ha visto? 2019: stasera su Rai3 il caso dell'omicidio di Stefano Leo

Chi l'ha visto? 2019, torna stasera su Rai3 alle 21:20. Anche in questa puntata Federica Sciarelli si troverà alle prese con un caso attualmente irrisolto, quello dell'omicidio del commesso Stefano Leo.

Questa sera a #chilhavisto: Chi ha ucciso Stefano Leo a Torino? In prima serata in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3 → https://t.co/Rjd0Pe9Fco pic.twitter.com/Aexon7DH44 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 20, 2019

Il caso di Stefano Leo

A fine febbraio a Torino è caccia al killer di Stefano Leo, il ragazzo 33enne di Biella ucciso un sabato mattina nel benestante quartiere Vanchiglietta. Stefano è stato colpito alla gola mentre raggiungeva il suo luogo di lavoro, il negozio della K-Way di via Roma. L'uomo che lo ha colpito è ancora senza volto e ha lasciato il ragazzo sgozzato in mezzo alla strada. Nelle ultime ore un uomo si è costituito alla polizia, ma è risultato essere una persona affetta da disturbi della personalità.

Il caso di Maria Antonietta Rositani

A Chi l'ha visto? si parlerà di Maria Antonietta Rositani è la triste protagonista di uno dei casi più inquietanti di questo inizio 2019. La donna, infatti, è stata bruciata in macchina a Reggio Calabria dal suo ex compagno, Ciro Russo. L'uomo, un pregiudicato, è stato arrestato dopo una fuga di 36 ore, fermato mentre mangiava serenamente un pezzo di pizza. Il 42enne ha deciso di non rispondere al GIP ed è rimasto in silenzio anche durante l'interrogatorio con gli inquirenti.

In studio a Chi l'ha visto? Federica Sciarelli parlerà anche del caso di Umberto Ranieri, l'artista 55enne picchiato a Roma e venuto a mancare dopo diverse ore di coma irreversibile. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3!