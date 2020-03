Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 torna Federica Sciarelli

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20, eccezionalmente di giovedì sera, per poi tornare alla sua consueta programmazione di mercoledì a partire dalla prossima settimana.

È finito l'isolamento precauzionale per Federica Sciarelli e altri 7 colleghi della redazione e torna Chi l'ha visto? può finalmente tornare. Il programma si occuperà di emergenze e scomparse, sempre più preoccupanti perché chi si è allontanato è oggi ancora più in pericolo. Naturalmente anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

É possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.