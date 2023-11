Chi l'ha visto, stasera su Rai 3, va a Potenza: anticipazioni e casi dell'8 novembre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 8 novembre, su Rai3 alle 21:20 con l'ottava puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 8 novembre 2023

Chi l'ha visto a Potenza nella chiesa in cui è morta Elisa Claps

Elisa Claps è stata uccisa il 12 settembre 1993 nella Chiesa della Santissima Trinità a Potenza. Il cadavere è stato ritrovato sono nel 2010 e da allora l'edificio è rimasto chiuso. Lo scorso 2 novembre, però, nella stessa chiesa è stata celebrata la prima messa dopo la riapertura - in agosto -, fatto che ha acceso in città un aspro dibattito e che ha profondamente ferito la famiglia Claps. Chi l'ha visto stasera dedicherà ampio spazio alla vicenda in collegamento dal capoluogo lucano.

Il giallo di Pierina Paganelli

Si continua a indagare sul caso di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni che è stata ritrovata, ormai cadavere, nel garage del palazzo in cui viveva, uccisa con 17 coltellate una volta scesa dall'auto. L'omicida ancora non è stato trovato, mentre prende sempre più piede l'ipotesi che il delitto sia collegato allo strano incidente in cui il figlio Giuliano era rimasto coinvolto cinque mesi prima. Nel mirino degli inquirenti è finita anche la nuora della donna.

Il mistero di Domenico Manzo

Ancora nessuna traccia di Domenico Manzo, l'ex operaio di 71 anni scomparso in provincia di Avellino l'8 gennaio 2021 mentre in casa si festeggiava il compleanno della figlia Romina, la prima a essere iscritta nel registro degli indagati insieme all'amica Loredana Scannelli e ad altre tre persone.