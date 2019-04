Chi l'ha visto?: stasera su Rai 3 il caso di Mariangela Albertoni

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21,20 con il caso di Mariangela Albertoni, la donna scomparsa nel 2013. Una storia ancora con molti punti oscuri per lo storico programma condotto da Ferica Sciarelli, dedicato ai casi di persone sparite.

Mariangela Albertoni abitava ad Acquanegra Sul Chiese in provincia di Mantova insieme alla madre e alla sorella gemella. Il giorno in cui è andata via di casa, il 3 marzo di sei anni fa, aveva festeggiato il compleanno della mamma, poi quando lei e la sorella erano andate a dormire ha aperto il computer ed è entrata su Facebook. Poi ha spento tutto ed è uscita. Da allora non sia più nulla. Le ultime immagini, prese da una telecamera di sorveglianza, la inquadrano all'esterno della sua abitazione. Dove sta andando? Chi deve incontrare? Nessuno ancora lo sa. Le indagini hanno provato a scandagliare le sue amicizie online legate a dei gruppi mistici che frequentava, ma senza risultato. La sorella è però convinta che sia ancora viva. Alla Gazzetta di Mantova ha, infatti, dichiarato: "È andata via senza soldi, senza cellulare senza chiavi di casa. Con un giubbino in spalla, lasciando la porta socchiusa come se dovesse rientrare da lì a poco. Era domenica. Qualcuno dice che l'ha vista sull'argine fra Calvatone e Piadena. Ma se si fosse gettata nell'Oglio, l'avrebbero ritrovata subito. Il fiume era basso e ci sono le chiuse. Poi siamo gemelle, certe cose le capisci prima. E lei aveva solo voglia di vivere. Lei sembrava come vivere in un mondo suo, credeva agli angeli e aveva iniziato a frequentare su internet tante persone e gruppi come lei. Ma dava l'amicizia a tutti. Forse è venuta in contatto con qualcuno che voleva approfittare di lei, che l'ha circuita e forse portata via".

Chi l'ha visto? tornerà poi a parlare di Alessio Vinci il diciottenne di Imperia trovato morto il 18 gennaio scorso ai piedi di una gru a Parigi, a poca distanza dall'Arco di Trionfo. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il polinesiano Vaitua che sta cercando il padre, un uomo di origini italiane che non ha mai conosciuto.