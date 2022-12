Chi l'ha visto?, anticipazioni della puntata di stasera 7 dicembre su Rai3:

Stasera torna Chi l'ha visto? con una nuova puntata: ecco le anticipazioni del programma di Federica Sciarelli in onda alle 21:20.

Chi l'ha visto? torna stasera 7 dicembre in prima serata su Rai 3. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che Federica Sciarelli incentrerà questa nuova puntata su tre casi che stanno particolarmente a cuore agli spettatori. La speranza dei parenti delle persone scomparse è che possano arrivare segnalazioni utili agli inquirenti.

Lo storico programma di Rai 3 affronta il caso di Gaia Randazzo, scomparsa mentre si trovava sulla nave partita da Genova e diretta a Palermo, dove l'attendeva la nonna La ragazza, 20 anni, è sparita durante la navigazione. La mamma ospite in studio a Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai 3 chiede: "Aiutatemi a capire cosa è successo a mia figlia".

Federica Sciarelli affronterà anche il caso di Marzia, la giovane donna trovata morta in un casolare abbandonato in provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno tra le mani un indizio, è la firma dell'assassino?

Nicole Pop è è una mamma sparita nel giorno del compleanno del suo bambino, dal 23 novembre i familiari non hanno notizie della donna. Il programma esaminerà tutti i dubbi e i misteri del caso.